Reuters: Пхеньян продолжил разработку ядерной программы вопреки санкциям

Северная Корея продолжает работу над ядерной и ракетной программой несмотря на санкции Совбеза ООН. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов ООН.

«Северная Корея не прекратила свою ядерную и ракетную программы и продолжала игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля по морю в течение 2018 года», — говорится в документе.

Эксперт утверждают, что на судах, на которых перевозятся запрещенные грузы, отключают систему слежения. Таким образом Пхеньян экспортировал не только нефтепродукты, но и текстиль. По подсчетам экспертов ООН, с октября 2017 года по март 2018 года КНДР экспортировала текстиль на сумму в $100 млн в Китай, Гану, Индию, Мексику, Шри-Ланку, Таиланд, Турцию и Уругвай.

Санкции на Северную Корею наложили в сентябре 2017 года. Ограничительные меры коснулись экспорта нефтепродуктов и текстиля. Cанкции США предусматривают оружейное эмбарго, запрет на поставку ракетного топлива, нефтепродуктов, экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов.

Несколько дней назад Минфин США также ввел санкции против российского коммерческого банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер в отношении Северной Кореи. По версии американского Минфина, представитель Внешторгбанка КНДР в Москве Ли Чжон Вон проводил денежные транзакции через «Агросоюз», что стало причиной введения против него санкций.