В центре Москвы начался флэшмоб в поддержку Сенцова. Фотографии

Акция в поддержку Сенцова, Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

В центре Москвы на Чистопрудном бульваре начался флэшмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова: любой пришедший мог возложить цветы к памятнику писателя Александра Грибоедова.

Поучаствовать в акции пришли в разное время не менее 50 человек. Они приносили живые цветы, а некоторые ставили их в бутылки с надписями «Олег, живи!». Поддержать акцию пришли кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров. Мероприятие состоялось без задержаний.

Акция в поддержку Сенцова у памятника писателю А.С. Грибоедову, Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Пришедшая с букетом красных роз плачет: «Не понимаете вы его. Никто не понимает. Мы утром позавтракали, а он.. он голодает», Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

«Я писал ходатайство о помиловании, затем получил отказ из администрации, что оно недействительно. Я собирал письма от медийных личностей: и снова приходили отписки об их недействительности. Я решил обратиться к традиции материнского помилования: я ездил к матери Сенцова и подписывал документ о помиловании», — сказал Медведев.

«Все, что мне осталось — это провести акцию для себя и своих друзей. Чтобы те, кто борется за Олега, взглянули бы здесь друг на друга. Это цветы для Олега, его матери. За то, что они оказались смелее нас», — добавил Медведев.

Акция в поддержку Сенцова, кинокритик Алексей Медведев, Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Несмотря на то, что кинокритики на своей странице в фейсбуке призывал отойти от лозунгов и плакатов, сам он встал у памятника в одиночном пикете с плакатом «Сенцов, живи!».

Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, у памятника Абая Кунанбаева актрисы «Театра.DOC» Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку голодающего Сенцова.

Актриса Мария Чупринская, Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Актриса Елена Носова, Фото: Елена Носова/ для «Новой газеты»

Ранее Медведеву отказали в проведении серии пикетов на сто человек на территории сквера за церковью Большого Вознесения на Никитском бульваре, между Большой и Малой Никитском улицами, а также у памятника Толстого. Пикетирование у памятника Грибоедова тоже было запрещено. Администрация заявила, что не согласовала эти мероприятия, так как не может обеспечить безопасность пришедших.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.