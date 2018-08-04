В Санкт-Петербурге задержали 29 человек за акцию в поддержку ЛГБТ

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29 активистов, которые пришли на несогласованную акцию в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на слова участников акции.

«В числе задержанных двое организаторов акции — Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Как передает корреспондент Дождя, Назаров встал на площади с радужным флагом, после чего его задержали», — говорится в сообщении.

По информации «ОВД-Инфо», среди задержанных есть пять несовершеннолетних. Некоторых участников акции доставили в 29 и 78 отделы полиции. Одну задержанную отпустили без составления протокола.

Ранее «Эхо Москвы» сообщало, что активисты решили провести акцию в формате одиночных пикетов, так как местные власти отказались согласовать ее. Организаторы подали девять заявок с разными путями маршрута. Суд в Санкт-Петербурге также признал решение властей об отказе в согласовании акции законным.