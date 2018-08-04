Бывшего директора «Театра на Перовской» приговорили к пяти годам колонии за растрату

Перовский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего директора «Театра на Перовской» Андрея Панченко. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Панченко признали виновным в растрате чужого имущества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК). Суд установил, что Панченко, будучи директором «Театра на Перовской», в августе 2014 и в июле 2015 года заключил два госконтракта с хозяйствующими субъектами о поставке реквизита для спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского и «Вишневый сад» по пьесе Чехова.

Однако подготовка к спектаклям началась раньше заключения контрактов, а костюмы, реквизит и декорации взяли «из ранее сыгранных спектаклей». Некоторые элементы реквизита также изготовили сотрудники театра «в рабочее время за заработную плату».

Позднее Панченко подписал акты выполнения работ, после чего на счета предпринимателей были перечислены 1,9 млн рублей. В сообщении прокуратуры также говорится, что Панченко осознавал фиктивность заключенных контрактов.