Путин подписал закон о регулировании работы кинофестивалей

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий проведение кинофестивалей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии» дают определение кинофестивалю. Согласно им, это «показ специально отобранных фильмов». В документе также говорится о том, что он «может иметь конкурсную программу», состоящую из фильмов, оцениваемых жюри. При этом продолжительность кинофестиваля, согласно новому закону, не может быть более десяти дней, а показанные на нем фильмы должны быть сняты не более года назад.

Список проводимых в России международных фестивалей, согласно новому закону, должно будет ежегодно утверждать Министерство культуры, а показ фильмов без прокатного удостоверения возможен, если до этого он осуществлялся не больше двух раз.

Данный законопроект Госдума приняла в третьем чтении 26 июля. У здания Совета Федерации проходили одиночные пикеты против ужесточения правил работы кинофестивалей. Акция прошла без задержаний, в ней участвовали около десяти человек. Представители киноиндустрии также обращались к Путину с просьбой не подписывать закон о правилах проведения кинофестивалей.