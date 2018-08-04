UFC назначил дату поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

Поединок между бойцами смешанных единоборств Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в Лас-Вегасе 6 октября. Об этом сообщается в твиттере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой в рамках турнира UFC 229 состоится на арене «T-Mobile». Нурмагомедову предстоит защищать титул чемпиона UFC в легком весе. В апреле он победил американца Эла Яквинту и стал первым россиянином, которому удалось выиграть этот турнир. Всего за спортивную карьеру Нурмагомедов одержал 26 побед. На счету Макгрегора 21 победа и три поражения.

6 апреля в Нью-Йорке Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, в котором в том числе находился и Нурмагомедов. Макгрегор пытался проникнуть внутрь, но ему это не удалось, и он кинул в автобус стул и металлическую тележку, разбив окна. Его задержали и впоследствии отпустили под залог в 50 тысяч долларов. Reuters сообщал, что причиной нападения могло послужить то, что Нурмагомедов повздорил с российским бойцом Артемом Лобовым, другом и спарринг-партнером Макгрегора.