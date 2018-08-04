Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в России

За первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 42550 рублей, что на 4501 рубль выше, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в обзоре социально-экономического положения России за первое полугодие 2018 года.

Эти показатели также выше среднемесячной зарплаты за весь 2017 год на 8%. Тогда она составила 39167 рублей. По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников за май 2018 года — 44076 рублей.

В конце июня Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян. Рост реальных доходов, который Росстат фиксирует с февраля 2018 года, в мае серьезно замедлился и составил всего 0,3% в годовом выражении. По сравнению с апрелем 2018 года реальные доходы в мае упали на 9,3%.

По данным холдинга «Ромир», в июне объем свободных денег россиян, то есть разница между доходами и необходимыми тратами, вырос на 23,2% и составил 29,7 тысяч рублей.