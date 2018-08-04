В Хабаровске после обысков арестовали последователя «Свидетелей Иеговы»

В Хабаровске задержали 51-летнего Валерия Москаленко, которого обвиняют в участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы в России» (заблокирован Роскомнадзором на территории России).

В сообщении также говорится, что со слов следователей, в отношении Москаленко возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК) и что «по предварительным данным, 3 августа 2018 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей».

Организация сообщила, что утром 2 августа Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Хабаровскому краю провело обыски как минимум в четырех домах хабаровчан, которых подозревают в участии в деятельности «Свидетелей Иеговы». Некоторых граждан, у которых проводились обыски, доставили в отдел полиции, где их допросили, сняли у них отпечатки пальцев и отпустили.

Отмечается, что во время обыска в доме Москаленко его 83-летней маме, у которой установлен электрокардиостимулятор, стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Обыск продолжался пять часов, после чего Москаленко увезли.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 29 последователей «Свидетелей Иеговы». По информации правозащитников, 23 сторонника религиозной организации в данный момент находятся под стражей, еще шестеро — под домашним арестом. В отношении еще 10 человек избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В 2017 году Министерство юстиции России признало религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В ведомстве заявили, что ее деятельность не соответствует уставу иеговистов. Около 100 материалов организации было внесено в федеральный список экстремистских публикаций.

7 июня представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте России открытое письмо в связи с задержанием 17 последователей учения. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».