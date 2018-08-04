Российские гимнастки одержали победу в командных соревнованиях чемпионата Европы

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в финале командного турнира на объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском городе Глазго.

В ходе соревнований гимнастки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова и Ангелина Симакова в сумме набрали 165,195 балла. Второе место заняли французские гимнастки с результатом 161,131, третье — голландские, набравшие 159,563 балла.

Мельникова сообщила ТАСС, что командный турнир на чемпионате Европы – главный. «Здесь у тебя нет права на ошибку вообще. Да и формат был сложный, это влияло психологически, потому что трудно собираться, когда знаешь, что тебе нельзя ошибаться», – сказала она.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго со 2 по 12 августа. Ранее Россия завоевала пять золотых медалей в ходе соревнований: по одной в плавании, командном спринте по велотреку и академической гребле, а также две в синхронном плавании.