Священник посетил Сенцова в колонии

Священнослужитель Богдан Василюк посетил исправительную колонию №8 (ИК-8) в Лабытнанги, где находится украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно сообщению ведомства, Василюк зашел в медицинскую часть колонии, где находится Сенцов, и поинтересовался его состоянием. Он ответил, что «чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников». В сообщении также сказано, что жалоб на условия содержания у Сенцова нет.

Василюк предложил Сенцову исповедаться и побеседовать без посторонних, но тот отказался, сказав, что не нуждается в помощи священнослужителя.

Ранее священнику Григорию Михнову-Вайтенко не разрешили посетить Сенцова в колонии из-за отсутствия необходимых документов. Согласно сообщению ФСИН, у священнослужителя была доверенность от Апостольской церкви на посещение колоний на территории Северо-Западного федерального округа, а ИК-8 относится к Уральскому федеральному округу.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.