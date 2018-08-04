В Бразилии отбывающего наказание за коррупцию да Силву решили выдвинуть в президенты

В Бразилии Партия трудящихся выдвинула кандидатуру бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего наказание за коррупцию, в качестве кандидата в президенты. Об этом партия сообщила в своем твиттере.

PT unido para apoiar a candidatura de @LulaOficial à presidência. Se você quer ver um #BrasilFelizDeNovo, faça parte dessa corrente e apoie #LulaLivreJá. ✊✊✊



📸 Ricardo Stuckert pic.twitter.com/ZKMiQzJFeB — PT Brasil (@ptbrasil) August 4, 2018

Партия также призвала поддержать кандидатуру да Силвы. Издание TeleSur сообщает, что официально зарегистрирована кандидатура да Силвы в Высшем избирательном суде Бразилии будет 15 августа. Члены партии приняли решение о выдвижении да Силвы на съезде в Сан-Паулу.

A saúde no Brasil está sofrendo com o governo golpista. Para que a mudança aconteça, precisamos de @LulaOficial. Venha conosco registrar a candidatura do presidente mais querido do País! #EuVou #BrasilFelizDeNovo

Baixe aqui o panfleto da candidatura 👉🏽https://t.co/0T47ACHM6f pic.twitter.com/SMFWxGxkwx — PT Brasil (@ptbrasil) August 4, 2018

Выборы президента в Бразилии пройдут 7 октября.

Напомним, да Силва был признан виновным по делу о коррупции. Экс-президент Бразилии обвинялся в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS. В июле 2017 года экс-президента приговорили к девяти с половиной годам заключения. В январе 2018 года срок увеличили до 12 лет и одного месяца.

6 апреля федеральный суд Бразилии выдал ордер на арест экс-президента. На следующий день он сдался полиции.

Да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы.