Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в хищении 27 миллионов рублей с банковских карт

Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в краже с банковских карт 27 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере (ч. 2 ст. 158 УК). Имя задержанного ведомство не сообщает.

По информации МВД, мужчина, используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним и специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты сим-карт номеров, подключенных к банковским картам. Таким образом он списывал деньги со счетов и затем их обналичивал, используя электронный кошелек.

Многие владельцы карт не замечали кражи средств, так как списывалось не более 500 рублей за один раз, из-за чего им не приходили смс-уведомления от банка.