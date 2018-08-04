Суд Вашингтона обязал администрацию президента США восстановить программу защиты детей нелегальных мигрантов от депортации

Окружной суд Вашингтона постановил, что администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить действие указа, защищающего детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA), сообщает Reuters.

Федеральный судья Джон Бейтс, рассматривавший в суде новые аргументы, представленные администрацией Трампа, заявил, что не намерен менять свое решение о возобновлении действия закона. Бейтс издал постановление в апреле, которое обязывало администрацию американского президента возобновить программу DACA. Он дал администрации 90 дней, чтобы она могла представить новые аргументы, почему программу не нужно возобновлять.

Бейтс сказал, что представленные администрацией Трампа доказательства «не развеяли его опасений». При этом в Министерстве юстиции США заявили, что правительство будет продолжать защищать свою позицию.

Согласно решению суда, программа должна быть восстановлена в полном объеме, в том числе в той части, которая позволяет принимать новые заявления от детей нелегальных мигрантов об отсрочке депортации.

Судья согласился отложить вступление в силу своего решения до 23 августа, чтобы дать представителям администрации время на решение о подаче апелляции.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий разъединять на границе семьи, которые нелегально прибыли в США. «У нас будут мощные, очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи», — заявил он.

Напомним, Трамп отменил программу защиты детей нелегальных мигрантов от депортации в сентябре 2017 года. По словам Трампа, программа DACA была введена Бараком Обамой в обход Конгресса, а парламент неоднократно отклонял подобные инициативы.