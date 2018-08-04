Актера Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США

Актера Стивена Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

Задачами Сигала будет «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее».

В сообщении ведомства также отмечается, что должность Сигала не предполагает какого-либо денежного вознаграждения. Ее, по мнению министерства, можно сравнить с должностью «посла доброй воли ООН».

Сам Сигал сказал ТАСС, что всегда стремился к улучшению российско-американских отношений. «Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально», — сообщил он.

Госдепартамент США отказался комментировать назначение Сигала.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что получение российского гражданства было желанием самого Сигала. Для актера российское гражданство стало третьим: помимо паспорта США, он имеет гражданство Сербии, которое получил в 2015 году.