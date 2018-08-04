В Новой Москве задержали кандидатов в муниципальные депутаты и волонтера «Открытой России» за агитационные плакаты

В одном из районов Новой Москвы, Щербинке, задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты Максима Марутенкова и Александра Менюкова, а также волонтера движения «Открытая Россия» Анну Ветрову за незаконную агитацию. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена московского отделения движения Татьяну Усманову.

По словам активистки, всех троих задержали по заявлению местной администрации. Поводом стали агитационные плакаты с фамилиями кандидатов в муниципальные депутаты, которые активисты развешивали в Щербинке.

Члены «Открытой России» написали объяснительные в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов, по словам Усмановой, также сказали активистам, что проверят плакаты на экстремизм. После этого задержанных отпустили.

Усманова добавила, что активисты рассказали ей о том, что в полиции есть заявления и на других кандидатов в муниципальные депутаты. Она отметила, что Марутенков и Менюков идут на выборы муниципальных депутатов как самовыдвиженцы.

Выборы в совет депутатов Щербинки, а также в ряд советов других городских округов Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. Тогда же пройдут выборы глав в 26 регионах, в том числе в Москве.