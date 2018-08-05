На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами в столице страны Каракасе, передает Telesur со ссылкой на министра связи и информации Хорхе Родригеса.

По его словам, во время выступления Мадуро произошел взрыв нескольких дронов, президент не пострадал. В ходе инцидента не менее семи солдат получили ранения, об их состоянии ничего не сообщается.

Покушение совершили во время парада в честь празднования 81 годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро выступал с речью. Ее в прямом эфире транслировал государственный телеканал. Сначала в трансляции пропал звук, а затем она прервалась.

Родригес назвал попытку покушения неудачной. Он также предположил, что организатором покушения может быть правая оппозиция.

Позже сам Мадуро, как передает Associated Press, назвал ответственным за покушение на него президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Мадуро также сообщил, что полиция арестовала причастных к покушению нескольких человек. Он не сообщил ничего о них, но отметил, что предварительные данные указывают на то, что покушение организовала правая оппозиция Колумбии. Ее власти это заявление Мадуро не прокомментировали.

Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года. В мае его переизбрали на этот пост. Однако против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, так как Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране огромная инфляция.