Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в Россию

Тела погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко доставили в Россию. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в настоящее время тела погибших направили в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить причины гибели российской съемочной группы.

СКР также сообщил, что продолжается работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего, «допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием указанного преступления».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сервиса Flightradar, самолет авиакомпании Air France приземлился в Москве 5 августа ночью.

4 августа самолет с телами Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко прилетел из ЦАР во Францию, откуда их доставили в Россию.

Ранее, 3 августа, созданная Михаилом Ходорковским группа для расследования обстоятельств убийства заявила о том, что к нему причастен некий «местный правительственный информатор».

Группа также рассказала о нехватке источников информации: местонахождение водителя неизвестно (его раненного после нападения задержали, а затем увезли из жандармерии), а местным жителям запрещено общаться с иностранцами — особенно с журналистами.

Глава «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин в эфире «Эха Москвы» также сообщил о том, что изначально планировалось расследовать деятельность «ЧВК Вагнера» в Сирии, однако после смерти консультанта журналистов, который должен был попасть в страну через Ирак, планы изменились.

Консультанта в ЦАР, как сообщил Коняхин радиостанции, журналисты нашли через Александра Расторгуева — его звали Мартин, он гражданин Нидерландов. В ЦУР его считали сотрудником миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской республике.

О гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР, причиной убийства также является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений золота.