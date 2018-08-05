В Швеции из-за управления судном в нетрезвом состоянии арестовали российского капитана

Шведская полиция задержала российского капитана сухохруза BBC Lagos после того, как судно у берегов страны село на мель. Об этом сообщает издание SVT со ссылкой на офицера полиции Маркуса Андерссона.

По его словам, российский капитан был пьян, в его крови обнаружили две с половиной промилле алкоголя.

Сухогруз сел на мель вечером 3 августа, на западном побережье Швеции. Судно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда. На нем перевозили пять тысяч тонн пшеницы из Литвы в испанский город Лас-Пальмас.

Дайверы, осмотревшие судно, не обнаружили повреждений корпуса и разлива нефти. В настоящее время на его борту остаются десять моряков. Судно отбуксируют после того, как его полностью разгрузят.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Швеции Фредрик Братт, россиянину может грозить тюремный срок. Он также добавил, что слушания по делу состоятся не позднее 7 августа.

Комментариев российского посольства по поводу задержания капитана судна не поступало.