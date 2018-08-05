В Орловской области против поэта Александра Бывшева возбудили уголовное дело по статье об экстремизме

Против поэта из Орловской области Александра Бывшева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета). Об этом «Новой газете» сообщил сам Бывшев.

Он рассказал, что утром пошел смотреть почту и обнаружил конверт, на котором был указан обратный адрес управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Орловской области. Там было уведомление, подписанное старшим следователем Дорониным, содержащее информацию о том, что в отношении Бывшева возбуждено уголовное дело по статье о публичным призывам к экстремистской деятельности. Поэт позвонил своему адвокату, тот предположил, что на Бывшева могли завести уголовное дело за какие-либо его стихи.

«Я как автор выкладываю в соцсетях свои творения», — объяснил Бывшев. Он также отметил, что уголовное дело против него возбудили, согласно уведомлению, 27 июля, а до этого к нему приходили сотрудники Центра противодействия экстремизму с обысками. По словам Бывшева, они поставили в его компьютер какое-то устройство для слежки за ним. Он также добавил, что если уголовное дело возбудили 27 июля, то наблюдать за его деятельностью начали как минимум месяц назад, в июне, так как до возбуждения уголовного дела было необходимо провести какие-либо оперативные действия, экспертизы.

По словам Бывшева, ранее его также вызывали на допросы. В частности, касалось других уголовных дел, фигурантом которых он является.

До этого Бывшев был фигурантом в общей сложности пяти дел. В частности, в 2015 году на него завели уголовное дело за публикацию двух «антироссийских стихотворений». Тогда его приговорили к 300 часам исправительных работ. В 2017 он стал фигурантом нового уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины».