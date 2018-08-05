МВД начало проверку по факту задержания преподавателя ВШЭ

Министерство внутренних дел (МВД) России начало проверку по факту задержания преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского, об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали проверку и в случае, если такой факт имел место, будут приняты соответствующие меры», — сообщили в ведомстве.

Бродский написал о своем задержании в фейсбуке. По его словам, 3 августа трое мужчин в штатском, «представившихся сотрудниками Уголовного розыска», подошли к нему рядом с площадью Ярославского вокзала. Ему предложили пройти в отделение для «проверки по компьютеру».

В полиции Бродского привели «в подвальное помещение и закрыли дверь на замок». Один из сотрудников, Топорец, «забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты». Второй сотрудник, фамилию которого Бродский не запомнил, стал просматривать фотографии преподавателя и его переписки в социальных сетях, перед этим потребовав, чтобы он разблокировал телефон. Бродского также заставили раздеться. «Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, "чем балуюсь", на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть "закладки", много матерились, говорили что вот-вот "вытрясут из меня все, что нужно"», — написал Бродский.

Ничего не найдя, сотрудники правоохранительных органов, «поменяли линию поведения», улыбались, «пожимали плечами со словами "ну сам понимаешь, такая работа"». Бродского отметили в журнале отделения и отпустили.

Бродский сообщил о произошедшем на горячую линию службы внутренней безопасности МВД, где, по его словам, «в ответ что-то пробурчали про то, что "информация будет передана руководству" и положили трубку», а также в прокуратуру через онлайн-приемную.