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МВД начало проверку по факту задержания преподавателя ВШЭ

Общество

 

Министерство внутренних дел (МВД) России начало проверку по факту задержания преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского, об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали проверку и в случае, если такой факт имел место, будут приняты соответствующие меры», — сообщили в ведомстве.

Бродский написал о своем задержании в фейсбуке. По его словам, 3 августа трое мужчин в штатском, «представившихся сотрудниками Уголовного розыска», подошли к нему рядом с площадью Ярославского вокзала. Ему предложили пройти в отделение для «проверки по компьютеру».

В полиции Бродского привели «в подвальное помещение и закрыли дверь на замок». Один из сотрудников, Топорец, «забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты». Второй сотрудник, фамилию которого Бродский не запомнил, стал просматривать фотографии преподавателя и его переписки в социальных сетях, перед этим потребовав, чтобы он разблокировал телефон. Бродского также заставили раздеться. «Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, "чем балуюсь", на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть "закладки", много матерились, говорили что вот-вот "вытрясут из меня все, что нужно"», — написал Бродский.

Ничего не найдя, сотрудники правоохранительных органов, «поменяли линию поведения», улыбались, «пожимали плечами со словами "ну сам понимаешь, такая работа"». Бродского отметили в журнале отделения и отпустили.

Бродский сообщил о произошедшем на горячую линию службы внутренней безопасности МВД, где, по его словам, «в ответ что-то пробурчали про то, что "информация будет передана руководству" и положили трубку», а также в прокуратуру через онлайн-приемную.

Теги:
преподаватели, мвд, задержания, em
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