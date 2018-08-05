Больше всего болельщиков на ЧМ приехали из Китая, США и Мексики

Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу в Россию приехали из Китая, США и Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ), предоставленные Центром общественных связей (ЦОС) ведомства.

Из Китая в Россию на ЧМ приехали более 53 тысяч человек, из США – более 46 тысяч, а из Мексики – более 41 тысячи. Что касается европейских стран, то больше всего болельщиков приехали из Германии и Великобритании (примерно по 25 тысяч человек из каждой).

В ЦОС отметили, что за время ЧМ через российскую границу прошли более 633 тысяч иностранных болельщиков, а основными пунктами их прибытия стали Москва и Санкт-Петербург.

Ранее президент Владимир Путин подписал законопроект, по которому получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на ЧМ смогут многократно въезжать в Россию без визы до конца года. До этого, по указу президента, безвизовый режим для иностранцев при предъявлении Fan-ID на время чемпионата мира действовал с 4 июня по 25 июля 2018 года.