Интерфакс: зритель «Нашествия» зацепил электропровод и погиб от удара током

Зритель музыкального фестиваля «Нашествие», который проходит в Тверской области, погиб от удара током. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «посетитель с флагом зацепил электропровод», в результате чего он погиб от удара током. Другие обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Музыкальный фестиваль «Нашествие» проходит в поселении Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе фестиваля, он проходит в 13 раз. На нем ожидается не менее 200 тысяч гостей.