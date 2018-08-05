Российский боксер Сергей Ковалев потерял титул чемпиона по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев уступил техническим нокаутом колумбийскому спортсмену Элейдеру Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограммов.

#KovalevAlvarez is OVER: Eleider Alvarez knocks outs Sergey Kovalev in the 7th Round in a thunderous, impressive upset. pic.twitter.com/1Iu0DpfzCc — HBOboxing (@HBOboxing) August 5, 2018

Как отмечает ТАСС, шестой и первая половина седьмого раунда прошли с преимуществом Ковалева. Однако в середине седьмого раунда он упал на настил ринга после сильного удара. Ковалев смог подняться на ноги и продолжил поединок, но за 36 секунд до гонга снова упал. На этот раз он не продержался до конца раунда и через несколько секунд в третий раз упал на настил, после чего судья решил остановить поединок за 15 секунд до гонга.

На счету Ковалева 32 победы, одна ничья и три поражения. Что касается Альвареса, то у него ни одного поражения и 24 победы.