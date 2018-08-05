В Швейцарии разбился самолет времен войны. 20 человек погибли

В Швейцарии самолет потерпел крушение, 17 пассажиров и три члена экипажа погибли, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей швейцарского кантона Гризон, где произошло крушение, речь идет о самолете времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT. Он принадлежал авиакомпании JU-Air и летел из Локарно, города рядом с южной границей Швейцарии, в Цюрих.

Как сообщает швейцарское издание 20min, Федеральное управление гражданской авиации (FOCA) Швейцарии запретило передвижение в воздушном пространстве региона.

Телеканал SRF со ссылкой на следователя Даниэля Кнехта передает, что самолет врезался в землю на большой скорости в почти вертикальном положении. Кнехт не исключил, что самолет мог столкнуться в воздухе с каким-то объектом.

Авиакомпания JU-Air приняла решение о приостановке полетов.