Журналист Максим Шевченко сообщил о потере заключения о смерти Орхана Джемаля

Родственникам убитого в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля сообщили о потере заключения о его смерти. Об этом написал в фейсбуке журналист Максим Шевченко.

«В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что "потеряли" (!!!!!) заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР», — написал Шевченко.

Из-за потери свидетельства о смерти, сообщил он, Джемаля нельзя похоронить и необходимо ждать, пока дипломатической почтой будет прислано новое заключение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментариях к посту Шевченко предположила, что документы «потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа».

Тела погибших в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко доставили в Россию 5 августа из Франции, куда их привезли накануне из ЦАР.

Ранее, 3 августа, созданная Михаилом Ходорковским группа для расследования обстоятельств убийства заявила о том, что к нему причастен некий «местный правительственный информатор».

Группа также рассказала о нехватке источников информации: местонахождение водителя неизвестно (его раненного после нападения задержали, а затем увезли из жандармерии), а местным жителям запрещено общаться с иностранцами — особенно с журналистами.

Глава «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин в эфире «Эха Москвы» также сообщил о том, что изначально планировалось расследовать деятельность «ЧВК Вагнера» в Сирии, однако после смерти консультанта журналистов, который должен был попасть в страну через Ирак, планы изменились.

Консультанта в ЦАР, как сообщил Коняхин радиостанции, журналисты нашли через Александра Расторгуева — его звали Мартин, он гражданин Нидерландов. В ЦУР его считали сотрудником миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской республике.

О гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР, причиной убийства также является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений золота.