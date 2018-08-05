Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате Европы

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на соревнованиях по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Они прошли в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.

Мельникова закончила выступление с результатом в 14,233 балла. Первое место заняла венгерская гимнастка Богларка Девай с 14,349 баллами, а третьей стала румынская спортсменка Дениса Голготэ, набравшая 14,166 баллов.

Ранее российские гимнастки завоевали золото в рамках командных соревнованиях чемпионата Европы. Всего в ходе соревнований россияне завоевали на данный момент 15 медалей — восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.