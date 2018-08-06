Минэкономразвития предложило поднять тарифы на услуги ЖКХ из-за повышения НДС

Минэкономразвития предложило учесть повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщает газета «Известия».

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — заявили в министерстве.

Письмо с подобным предложение ранее министру строительства Владимиру Якушеву направила ассоциация «ЖКХ и городская среда». Из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году, говорилось в послании, могут составить 100 миллиардов рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 триллиона рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года в пятницу, 3 августа. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%