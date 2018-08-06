«Коммерсантъ»: власти потратят 160 миллиардов рублей на перевод чиновников на смартфоны с ОС от «Ростелекома»

Российские власти планируют потратить 160,2 миллиарда рублей на то, чтобы к 2021 году перевести 7,9 миллионов российских чиновников на смартфоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома», сообщает «Коммерсантъ».Кроме того, в Минфин было представлено требование выделить дополнительные 2,3 млрд руб., чтобы завершить создание ОС.

Перевод чиновников на смартфоны с Sailfish планируют начать с 2019 года. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тыс. руб. в год на человека. Из 160,2 миллиарда рублей около 71,3 поступят из федерального бюджета, 78,2 от госкомпаний, а еще 10,7 миллиарда возьмут из местных бюджетов.

О том, что российские чиновники перейдут на смартфоны с Sailfish в мае сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. В апреле он также заявлял о намерении переименовать Sailfish — чтобы оно лучше отражало национальную идентичность платформы.

«Ростелеком» купил 75% акций компании, которая адаптирует Sailfish для российского рынка, в марте 2018 года у структур бизнесмена Григория Березкина. Около 15 тысяч китайских смартфонов Inoi R7 с этой операционной системой уже купила «Почта России», а еще один подарили премьер-министру Дмитрию Медведеву.