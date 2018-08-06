Япония выразила протест России из-за размещения истребителей Су-35С на острове Итуруп

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С, об этом, как сообщает ТАСС, на брифинге заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Запись брифинга опубликована на сайте кабинета министров Японии.

Протест был выражен Министерству иностранных дел через посольство в Москве. Действия Москвы, заявил чиновник, «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления», но при этом правительство Японии продолжит «вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (прим. — южной части Курильской гряды) и заключения мирного договора».

О том, что истребители Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный на острове Итуруп, сообщил 3 августа Sakhalin.info. В конце июля Япония заявила, что Россия наращивает военную активность на четырех Курильских островах и призвала Россию принять меры для ее снижения.

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянется с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.