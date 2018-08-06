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В Индонезии жертвами землетрясения стали 91 человек

Общество

 

Число жертв землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в Индонезии достигло 91 человек, сообщает Reuters.

Власти страны сообщили агентству, что это не конечные цифры — поступают все новые данные из районов , где «тысячи зданий обрушились или сильно повреждены». 

Землетрясение в Индонезии произошло 5 августа. Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.

Это не первый катаклизм на индонезийском острове Ломбок за последнее время. 29 июля там произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 7,5 километров — в пострадавшем районе было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7. 

На острове погибли не менее 16 человек, около 160 человек получили травмы, а около 700 альпинистов оказались оказались заблокированы на находящейся на острове горе Ринджани.

Теги:
va, жертвы, землетрясение, индонезия, катаклизмы
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