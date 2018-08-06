В Индонезии жертвами землетрясения стали 91 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в Индонезии достигло 91 человек, сообщает Reuters.

Powerful quake on Indonesia's Lombok island kills 91, tourists flee https://t.co/Xjn7OpbbBQ by @kanupriyakapoor pic.twitter.com/hpysYeZBkQ — Reuters Top News (@Reuters) August 6, 2018

Власти страны сообщили агентству, что это не конечные цифры — поступают все новые данные из районов , где «тысячи зданий обрушились или сильно повреждены».

PMI volunteer help labor process of Sri Handayani (38) to her new baby born, Muhammad Gempa Rizki. Gempa means #Earthquake . She gave labor at the health post at Bayan, north #Lombok #PMISiapBantu pic.twitter.com/Wyui3FFEWT — Indonesian Red Cross (@palangmerah) August 6, 2018

Землетрясение в Индонезии произошло 5 августа. Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.

Это не первый катаклизм на индонезийском острове Ломбок за последнее время. 29 июля там произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 7,5 километров — в пострадавшем районе было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7.

На острове погибли не менее 16 человек, около 160 человек получили травмы, а около 700 альпинистов оказались оказались заблокированы на находящейся на острове горе Ринджани.