«Ведомости»: Генпрокуратура не требовала блокировки миллионов IP-адресов из-за Telegram

Генпрокуратура не давала Роскомнадзору разрешение на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография».

Заявитель, владелец сайта posterslegends.com, в ходе административного иска требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

Решение о блокировке сайта, по официальным данным, было принято на основании распоряжения Генпрокуратуры. Однако в документе от ведомства, который поступил в суд, говорится, что речи о блокировке IP-адреса истца не шло: в распоряжении говорилось об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, которые пропагандируют запрещенные в России террористические организации, а также к четырем страницам по обходу блокировок.

Как считает адвокат владельца сайта posterlegends.com, если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов, которые не указаны в ее решении, то Роскомнадзор превысил свои полномочия.

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Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.

Ранее ведомство требовало, чтобы руководство мессенджера предоставило ФСБ ключи для дешифрования переписки. В Telegram сочли требования ФСБ противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми.