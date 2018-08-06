В России предложили законодательно обязать провайдеров соблюдать принцип «сетевого нейтралитета»

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил закрепить в законодательстве принцип «сетевого нейтралитета», подразумевающий запрет провайдерам на блокировку сайтов по собственной инициативе или на дискриминацию любого интернет-трафика, сообщает «Коммерсант»

Как отметили в совете по цифровой экономике, провайдеры нарушают этот принцип в случаях, когда речь идет о партнерских программах, в ходе которых пользователи могут получать приоритетный доступ к отдельным сайтам, или о замедлении доступа, например, к трафику торрентов.

Однако представители индустрии, опрошенные изданием, утверждают, что инициатива может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет «маневров с тарифами». Так, вице-президент «Ростелекома» рассказал, что подобное ограничение «сделает невозможными, например, предложения для абонентов, когда не тарифицируется трафик социальных сетей».

В настоящее время в России этот принцип законодательно не регулируется. В феврале 2016 года рабочая группа Федеральной антимонопольной службы подготовила базовый документ по сетевой нейтральности, с которым согласились крупнейшие провайдеры, а также «Яндекс», Mail.Ru Group, Минкомсвязи и Минэкономики. В нем допускается управление трафиком в аварийных ситуациях и при перегрузках, в целях предотвращения кибератак или хищения персональных данных, а также в случаях, установленных законом и по решению суда.

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Принцип «сетевого нейтралитета» в конце 2017 года был отменен в США решением Федеральной комиссии по коммуникациям. Он просуществовал около двух лет — его приняли в 2015 году, и за его введение выступал, в частности, президент Барак Обама.

Создатель термина, профессор юридического факультета Колумбийского факультета Тим Ву, в разговоре с Fortune называл его принятие победой активистов над большим капиталом: «Чем больше становится Google (прим. — Fortune называли ее главным идеологом этого принципа), тем меньше она получает прибыли от сетевого нейтралитета».