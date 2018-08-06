Россельхознадзор за 3 года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отчиталась о том, c 2015 года было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметило ведомство, всего было уничтожено 862 тонны продуктов животного происхождения — в основном молочной продукции, а из фруктов и овощей чаще всего уничтожались яблоки из Польши и турецкие томаты.

За последний год Россельхознадзор нашел больше 350 тонн контрабандных продуктов животного происхождения и 7,5 тысячи тонн — растительного.

Россельхознадзор начал уничтожать еду, попавшую в Россию из стран, на которых были наложены контрсанкции, с 6 августа 2015 года — в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Изначально санкции были введены в августе 2014 года: тогда президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. В начале июля 2018 года Путин продлил его действие до конца 2019 года.

В настоящий момент санкции распространяются на Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Княжество Лихтенштейн.

Полный запрет был введен на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Осенью 2016 года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую).