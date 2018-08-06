Лидер группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева освободили из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает RNS со ссылкой на помощницу судьи Лефортовского районного суда Москвы Елену Бычкову.

Срок заключения Аникеева истекал в ноябре 2018 года, но согласно новому закону, который в июле подписал президент России Владимир Путин, день заключения в СИЗО засчитывается как полтора дня заключения в колонии общего режима и как два дня в колонии-поселении. Из-за вступления его в силу Аникеева освободили раньше.

В конце декабря 2017 года Аникеев подавал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), но суд ему в этом отказал.

Защита Аникеева также направляла прошение об УДО, но в начале 2018 года Лефортовский суд это ходатайство отклонил. В апреле защита подала апелляцию на отказ в УДО, а также попросила заменить Аникееву оставшийся срок штрафом. В начале июля Мосгорсуд направил на пересмотр вопрос об УДО Аникеева «в связи с допущенными нарушениями», но дата нового заседания назначена не была.

Напомним, в июле 2017 года Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима с учетом срока ареста — он находился под стражей с конца 2016 года.

Фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» задержали в 2016 году. По версии следствия, она поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Полученную информацию, по версии следствия, злоумышленники продавали на используемых ими интернет-ресурсах.

В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, а также помощника президента Андрея Белоусова.