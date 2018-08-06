Mail.Ru Group выступила за отмену уголовного наказания за лайки и репосты в соцсетях

Компания Mail.ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем.

«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», — говорится в заявлении компании.

В Mail.ru подчеркнули, что возможность обмениваться информацией —самая большая ценность социальных сетей, а потому законодательство в этой области и правоприменительная практика должны быть изменены.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — сообщила компания.

Напомним, что только за прошлую неделю стало известно как минимум о трех случаях возбуждения уголовных дел за публикацию картинок в соцсетях. Так, например, к жителю Барнаула, 38-летнему Андрею Шаршенину пришли с обысками сотрудники СОБРа после того, как на его странице в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили картинку с патриархом Кириллом, у которого Иисус Христос интересуется, который час.

Еще одну жительницу Барнаула, 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Заявление на Мотузную написали две студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

По их заявлению также было возбуждено дело против жителя Барнаула Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.