СК возбудил дело против букмекерской конторы «Росбет» за незаконную организацию азартных игр

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учредителя букмекерской конторы «Росбет» Александра Миронова и генерального директора Александра Фролова за незаконную организацию азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

К следствию также привлечены 16 фигурантов дела, которые являются предполагаемыми соучастниками преступной группы, созданной Мироновым и Фроловым. По информации СК, они начали незаконную организацию азартных игр под видом букмекерской конторы «Росбет» весной 2017 года. Ущерб от ее деятельности составил около 100 миллионов рублей.

Следователи провели более 20 обысков в офисах и жилых помещениях в Москве, а также в Московской, Ярославской и Орловской областях. Миронов объявлен в федеральный розыск. Фролов и еще один подозреваемый находятся под домашним арестом, с остальных взяли подписку о невыезде.

В СК сообщили, что «Росбет» лишена лицензии на осуществление букмекерской деятельности. Согласно информации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет ТАСС, разрешение конторе было выдано в августе 2009 года на неограниченный срок.

Закон о запрете азартных игр в России был принят в 2006 году. Все казино закрылись к 2009 году. Азартные игры разрешены только в специально выделенных зонах: «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Янтарная» в Калиниградской области и игорная зона в Приморье.

30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за незаконную организацию и проведение азартных игр без лицензии. Теперь нарушителей будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.