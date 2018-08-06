«Эхо Москвы»: у фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик начались серьезные проблемы со здоровьем

У фигурантки дела «Нового величия» 19-летней Марии Дубовик в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на координатора правовой помощи «ОВД-Инфо» Аллу Фролову.

Дубовик на данный момент остается в СИЗО «Печатники». Подробностей о состоянии ее здоровья не сообщается. Срок ареста Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.

Другая фигурантка дела, Анна Павликова, находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда ее перевели в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья. 3 августа Верховный суд истребовал материалы об аресте Павликовой. Коллегия суда может отменить меру пресечения, изменить ее или оставить в силе.

25 июля уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предлагала перевести Павликову и Дубовик под домашний арест. «Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест» — заявила она.

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.