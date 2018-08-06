В Калининграде арестовали сотрудника ФСИН по делу об избиении заключенного

В Калининграде арестовали сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Даврона Хакимова по делу об избиении заключенного в исправительной колонии №9. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет (СК) России по региону.

Его заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело по факту избиений было возбуждено 26 марта. По версии следствия, в январе Хакимов вместе с группой неустановленных лиц избил осужденного. Медики зафиксировали у потерпевшего перелом 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

За последние несколько неделель СМИ сообщили о нескольких случаях жесткого обращения с осужденными в российских колониях, в том числе во Владимирской, Свердловской, Брянской областях и Крыму.

Толчком стала публикация «Новой газетой» видео от 2017 года из ярославской колонии №1, на котором несколько сотрудников ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. По делу о пытках арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.