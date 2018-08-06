В Забайкальском крае шахтерам выплатили задолженность по зарплатам, отпускные и компенсацию

В Забайкальском крае работникам Дарасунского рудника, которые ранее объявляли голодовку, выплатили долг по зарплатам, отпускные пособия и компенсации за задержку зарплат. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю.

После сообщений в СМИ о том, что шахтеры объявили голодовку из-за невыплат зарплат, ведомство начало проверку, в ходе которой «следователи СКР направили руководству ООО «Дарасунский рудник» представление, в котором потребовали погасить имеющуюся перед работниками предприятия задолженность».

27 июля руководство погасило долг по зарплатам перед работниками, а также выплатило им 2 августа отпускные пособия и компенсацию за задержку зарплат в размере около 3,5 миллионов рублей. По данным ведомства, общая сумма выплат составила 35 миллионов рублей.

«В настоящее время доследственная проверка продолжается, процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СКР.

Ранее руководство Дарасунского рудника сообщило о том, что рудник приостанавливает работу с 1 августа на два месяца из-за финансовых проблем.

92 работника рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат за май и июнь. Предприятия задолжало шахтерам около 32 миллионов рублей. 26 июля девять шахтеров были доставлены в больницу с головокружением, недомоганием и повышенным давлением.

27 июля работники приостановили акцию после выплаты части зарплат.

Забайкальская прокуратура возбудила административное дело в отношении рудника по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В сентябре 2017 года работники Дарасунского рудника также объявляли голодовку из-за задержек зарплат. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее уволенные с предприятия без погашения долгов по зарплате. Всего под сокращение попали около 500 человек, никто из них не получил расчетные выплаты. Через три дня после начала акции шахтерам все же выплатили зарплату.