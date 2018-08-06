Украинский министр: власти обсуждают вопрос закрытия ж/д сообщения с Москвой

Власти Украины обсуждают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал министр.

В мае 2017 года «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве писал, что железнодорожное пассажирское сообщение планируется прекратить с 1 июля. Поводом для такого решения стало нежелание «Российский железнодорожных дорог» (РЖД) остановить перевозки из зоны АТО, в том числе из Донецка.

В администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» сообщали, что никакого решения на тот момент не было принято. В РЖД также отметили, что документов о прекращении пассажирского ж/д сообщения от украинской стороны не получали.