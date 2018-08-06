Арестованному главе Серпуховского района Шестуну отказали в регистрации на выборах

Арестованному главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну отказали в регистрации на выборах. Об этом Интерфаксу рассказала его жена Юлия Шестун. В связи с отказом глава района намерен обратиться в суд.

По словам Юлии, территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала все собранные в поддержку Шестуна подписи недействительными, поскольку подписные листы были оплачены не из средств со специального избирательного счета. Она добавила, что доверенность на открытие счета не выдали ни СИЗО-5, ни СИЗО-2, ни следствие.

Ранее Шестун сообщала, что 26 июня ее муж написал ходатайство о выдаче доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района. Однако в этом ему отказали «под предлогом необходимости получения разрешения у следователя», рассказывала она.

26 июля Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, преследование связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Сам Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным. Среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с заявлением о нарушении избирательных прав Шестуна. По этой же причине глава Серпуховского района объявил голодовку в СИЗО «Лефортово». Об участии в выборах вместо Шестуна заявила его жена Юлия, однако она опасается, что ее могут снять с голосования.