Убитых в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко наградили премией «Редколлегия»

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), наградили премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику.

«Поддержка расследовательской журналистики — один из главных приоритетов премии “Редколлегия”. Поэтому мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию. Мы выражаем бесконечное признание их мужеству и преданности профессии», — говорится на сайте проекта.

Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших.

Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований (ЦУР) фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую могли нанять для охраны месторождений золота.

Об их гибели стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека». В ЦУРе считают, что к убйиству россиян причастен некий «местный правительственный информатор».

Тела журналистов доставили в Россию 5 августа из Франции. Журналист Михаил Шевченко сообщал, что при транспортировке было потеряно свидетельство о смерти Джемаля, без которого его нельзя похоронить.