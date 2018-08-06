«А цветы — это от меня лично»: пресс-секретарь «Открытой «России» рассказала о попытке спецслужб завербовать ее

Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич рассказала о попытке российских спецслужб завербовать ее. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Грязневич сообщила, что 3 августа ей позвонили в дверь, в глазке она увидела мужчину с цветами. «Он был спокоен, улыбался, отвечал очень мягко и уклончиво, давая понять, что знает обо мне больше, чем я думаю, и постоянно пытался вручить букет», — рассказала она.

Во время встречи в кафе, которая произошла чуть позже, мужчина признался, что является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Собеседник обволакивал меня своей подчеркнутой галантностью, предлагал то коктейль, то мороженое, улыбался и шутил, уговаривал дружить, сулив надежную защиту,…карьеру,…приятное общение и опеку», — написала Грязневич. «А цветы, не подумайте — это от меня лично», — подчеркнул сотрудник ФСБ.

Грязневич рассказала, что отказалась от предложенного сотрудничества и не стала обещать сотруднику ФСБ не рассказывать о встрече, хотя тот, по словам Грязневич, намекал, что огласка может ей навредить.

Ранее Грязневич допросили в Следственном комитете (СК) по делу ЮКОСа. В рамках этого же дела 2,5 года назад у Грязневич из квартиры изъяли всю электронику, документы, мамину книгу рецептов и счета за электричество, которые до сих пор не вернули. На момент ареста совладельца компании Михаила Ходорковского Грязневич училась в девятом классе.

В 2017 году по делу «ЮКОСа» прошли обыски у многих сотрудников «Открытой России», в частности, у главного редактора сайта «Открытая Россия» Вероники Куцылло, у родителей председателя движения Александра Соловьева, у сотрудницы «МБХ-медиа» Зои Световой, а также в офисе движения.

Дело «ЮКОСа» — преследование по инициативе Министерства по Налогам и Сборам (МНС), а позднее — Федеральной Налоговой Службы (ФНС), основных совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также ряда ее сотрудников и аффилированных с «ЮКОСом» лиц и организаций. Поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении компании стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит».