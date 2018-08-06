В Буденновске полицейские написали заявления на местного жителя, рассказавшего об избиениях в отделе ГИБДД

В Буденновске полицейские написали заявление о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) местного жителя Романа Стасюка, который рассказал об избиении сотрудником в отделе ГИБДД. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Защита настаивает на возбуждении уголовного дела против начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Буденновска Сергея Борина, к которому Стасюк пришел на прием. Зубенко считает, что сотрудник полиции избил потерпевшего «в присутствии и при попустительстве руководителя подразделения».

Адвокат также потребовал привлечения к ответственности участковых. По его словам, написавшие заявления полицейские хотят избежать ответственности. В данный момент Следственный комитет (СК) России проводит проверку в отношении каждого сотрудника полиции на предмет причастности к избиению Стасюка.

Ранее издание «Блокнот Ставрополя» писало, что 14 июля матери Стасюка Наталье позвонил мужчина, представившийся майором полиции Вадимом Луневым, который начал угрожать ее сыну. Причины угроз он не назвал.

Стасюк пришел на прием к Борину, чтобы рассказать о противоправных действия его подчиненного. Однако вместо начальника отдела ГИБДД Борина он встретил на приеме полицейского, который избил его, применив «спецсредства и приемы борьбы», и отобрал сотовый телефон.

Как пишут правозащитники, именно этот сотрудник полиции и угрожал Стасюку. Адвокат Зубенко считает, что причиной подобных действий могла стать «любовная история» — на Стасюка пожаловалась девушка полицейского.