Прокуратура Архангельска сочла незаконным чтение Толстого, Гоголя и Горького ученикам младших классов

Прокуратура Архангельска провела проверку мастер-класса «Характер и Я», организованного для учащихся начальных классов ряда местных школ студентами «Архангельского музыкального колледжа».

Ведомство посчитало, что ряд прочитанных на мероприятии произведений не соответствуют «возрасту, интересам и потребностям» несовершеннолетних.

Среди них — монологи и рассказы из повести Николая Гоголя «Невский проспект», пьесы Максима Горького «На дне», повести Льва Толстого «Крейцерова соната» и поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Кроме того, на мероприятии были показаны акробатические этюды из мюзикла «Чикаго».

В прокуратуре заявили, что на афише мероприятия не было знака информационной продукции, что противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В результате ведомство вынесло представления руководителю колледжа и в городской департамент образования. Сотруднику музыкального учреждения, который отвечает за связи с общественностью, сделали выговор.