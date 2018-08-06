Суд отклонил иск компании, пострадавшей от массовых блокировок Роскомнадзора

Таганский районный суд постановил отказать в иске, поданном компанией «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, с требованием признать незаконной блокировку cайта posterslegends.com в ходе борьбы с мессенджером Telegram. Об этом сообщает «Медиазона».

Заявитель в ходе административного иска требовал признать незаконными действия ведомства, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту. Юрист истца в ходе суда заявил, что «за все время функционирования сайта никаких претензий к истцу не было».

Представитель Роскомнадзора Антон Куликов подчеркнул, что никто не блокировал именно сайт «Живой фотографии», блокировали диапазон IP-адресов, используя «программу-анализатор трафика».

В «Живой фотографии» не согласились с доводами РКН. Представители компании подчеркнули, что они «свидетельствуют о том, что сайт не использовался для распространения запрещенной информации».

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Генпрокуратура не давала разрешения Роскомнадзору на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с Telegram. В публикации издания сказано, что в документе от Генпрокуратуры, который поступил в суд, сообщается, что речи о блокировке IP-адреса истца не шло: в распоряжении говорилось об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, которые пропагандируют запрещенные в России террористические организации, а также к четырем страницам по обходу блокировок. В Роскомнадзоре ответили, что «данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов», представленных в суде.

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для шифрования. Однако, несмотря на блокировку, мессенджер продолжил работать на территории России. Роскомнадзор в ходе борьбы с ним блокировал ip-адреса многих соцсетей, сервисов и компаний, в том числе Twitter, «ВКонтакте», «Яндекса» и Facebook.