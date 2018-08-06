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Из-за взрыва на трассе у аэропорта Болоньи пострадали более 60 человек, двое погибли

Общество

 

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Согласно последним данным, в результате взрыва недалеко от аэропорта Болоньи пострадали более 60 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое. Кроме того, СМИ сообщают о двоих погибших.

На автомагистрали в районе итальянского аэропорта в городе Болонья прозвучал сильный хлопок после дорожно-транспортного происшествия, сообщает местное издание Il Resto del Carlino.

После взрыва начался пожар, который распространился на прилегающие к району улицы.

По предварительным данным, причиной взрыва стало ДТП, в котором участвовал бензовоз, перевозящий горючие вещества.

Сообщается, что территорию аэропорта инцидент не затронул: воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме. Из-за инцидента перекрыли участок дороги А14, соединяющий Болонью с городом Таранто.

Теги:
дтп, пожары, взрыв, ek
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