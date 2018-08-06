Из-за взрыва на трассе у аэропорта Болоньи пострадали более 60 человек, двое погибли

обновление Согласно последним данным, в результате взрыва недалеко от аэропорта Болоньи пострадали более 60 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое. Кроме того, СМИ сообщают о двоих погибших.

На автомагистрали в районе итальянского аэропорта в городе Болонья прозвучал сильный хлопок после дорожно-транспортного происшествия, сообщает местное издание Il Resto del Carlino.

После взрыва начался пожар, который распространился на прилегающие к району улицы.

BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. We're told the fire occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/ccARuMkn3r — Joe Kelley (@talkradiojoe) August 6, 2018

По предварительным данным, причиной взрыва стало ДТП, в котором участвовал бензовоз, перевозящий горючие вещества.

Сообщается, что территорию аэропорта инцидент не затронул: воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме. Из-за инцидента перекрыли участок дороги А14, соединяющий Болонью с городом Таранто.