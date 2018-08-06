Члены ОНК сообщили об издевательствах над заключенными в колониях и изоляторах Петербурга

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга отправили в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) доклад об издевательствах над заключенными в изоляторах и колониях Санкт-Петербурга. Его краткую версию опубликовало правозащитное объединение «Команда 29».

В докладе рассказывается о 13 случаях пыток и избиений в петербургских местах лишения свободы. В частности, по данным правозащитников, в ИК-6 в Обухово сотрудник колонии пытал заключенного электрошокером, в СИЗО №6 в Горелово (Ленинградская область) заключенного избили за отказ дать показания, а также были случаи давления и вымогательства со стороны «привилегированных» заключенных, которые выполняют указания администрации. В докладе также упоминаются ИК-7 («Яблоневка») и ИК-5 в Металлострое.

«Этот доклад не претендует на обобщение информации о пытках и жестоком обращении в петербургских местах лишения свободы, а отражает только то, что удалось установить членам ОНК. По их убеждению, это лишь небольшая часть происходящего», — отмечается в сообщении правозащитников. По их словам, «на сообщения о пытках следствие в целом реагирует крайне пассивно».

В докладе также сказано, что после скандала с пытками в ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) ФСИН анонсировала создание в каждом регионе комиссии, которая будет проверять случаи насилия в местах лишения свободы. Создатели доклада изъявили желание войти в состав такой комиссии в Петербурге и Ленинградской области.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание заместителю начальника ИК-1 Ивану Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четырех человек.