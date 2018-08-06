Прощание с погибшими в ЦАР журналистами пройдет 7 августа

Похороны убитого в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля состоятся 7 августа в Москве на Хованском кладибще, сообщил Интерфаксу журналист Максим Шевченко.

«Завтра, если ничего экстраординарного не случится, сначала в Соборной мечети будет проведен соответствующий исламский обряд — джаназа, на котором могут присутствовать все желающие, не только мусульмане, соответствующим образом одетые. Это будет в районе часа дня», — рассказал он.

7 августа также состоятся похороны режиссера Александра Расторгуева. Его коллега Павел Костомаров написал в фейсбуке, что отпевание начнется в 13:30 в храме Космы и Дамиана в Столшениковом переулке, а прощание — в 16:30 в большом ритуальном зале на Троекуровском кладбище.

О точной дате похорон оператора Кирилла Радченко пока неизвестно. ТАСС со ссылкой на источник в его близком окружении пишет, что прощание состоится 7 августа в 11:00 в морге по адресу Тарный проезд, 3. «Возможно, его будут кремировать, и похороны состоятся позднее», — отметил собеседник агентства.

О гибели журналистов недалеко от города Сибю стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж, поскольку у репортеров была при себе дорогостоящая техника. По другой версии, к смерти журналистов может быть причастна повстанческая группировка «Селека». В ЦУРе считают, что с убйиством россиян связан некий «местный правительственный информатор».

Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований (ЦУР) фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую могли нанять для охраны месторождений золота.