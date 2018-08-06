МИД России зеркально ответил Греции на высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел России вручило послу Греции Андреасу Фриганасу ноту об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов.

В документе сказано, что Россия приняла зеркальные меры в ответ на «недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан».

Ранее власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов, еще двум запретить въезд на территорию страны. Их подозревают в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях: подкупе чиновников и попытках сбора и распространения информации.

В ответ на высылку из Греции сотрудников российской дипмиссии официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страну «втянули» в «многоэтапную игру». По ее мнению, это связано с действиями Великобритании, которая первая объявила о высылке российских дипломатов после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда вслед за британцами более 20 стран выслали российских дипломатов.

Греция, в свою очередь, обвинила Россию в «постоянном неуважении» и непонимании того, что в современном мире страны могут осуществлять самостоятельную внешнюю политику.